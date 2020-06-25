На Днепропетровщине аферисты продали сотни несуществующих авто. Фото

Сотрудники киберполиции в Днепропетровской области совместно с детективами полиции области разоблачили организованную группу, участники которой обманывали граждан под предлогом продажи автомобилей через Интернет.

В группировку входило семь местных жителей. Фигуранты размещали в сети Интернет объявления о продаже автомобилей по заниженной стоимости или в кредит от имени известных компаний и официальных дистрибьюторов, сообщили в пресс-службе Киберполиции Украины.

Аферисты продали сотни несуществующих авто Фото с сайта Киберполиции Украины

Основным условием продажи автомобилей была предоплата в сумме от 30% стоимости автомобиля. Деньги пострадавшие перечисляли на подконтрольные фигурантам счета или непосредственно в офисных помещениях, специально арендуемых участниками группы. Деятельность таких офисов зафиксирована в Днепре, Павлограде, Каменском и Бердянске.

Аферисты продали сотни несуществующих авто Фото с сайта Киберполиции Украины

Работники офисов уверяли клиентов в законности заключения договоров купли-продажи автомобилей, бланки которых изготавливались непосредственно в указанных офисах. После получения предоплаты злоумышленники придумывали разные причины для отсрочки передачи автомобиля клиенту. После чего исчезали и открывали новые офисы.

Преступная группа действовала с февраля 2019 года. Предварительно установлено, что фигуранты обманули более 150 человек на общую сумму около 12,5 млн гривен.

Полицейские провели 15 санкционированных обысков в мошеннических офисах и по местам проживания членов группировки. По результатам изъята компьютерная техника, бланки, подписанные фиктивные договоры, печати и платежные карты.

Сейчас пятеро участников задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, им уже объявлено о подозрении по части третей статьи 28 – совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией, части четвертой статьи 190 – мошенничество. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Подозреваемым грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, мошенники нашли новый способ выуживать деньги у доверчивых украинцев. На этот раз под удар попали пользователи Instagram, которые увлекаются правильным питанием или диетами.