На Днепропетровщине 7-летний мальчик утонул во время отдыха: тело вытащила воспитательница

На Днепропетровщине 7-летний мальчик утонул во время отдыха. obzor.io

В селе Вишневое Днепропетровской области 4 августа в местном пруду утонул 7-летний мальчик.

Ребенок отдыхал на водоеме в компании сверстников. Поездку организовал благотворительный фонд, сообщил на своей странице в Facebook начальник управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Андрей Кульбач.

Спустя какое-то время воспитательница обнаружила пропажу ребенка. Его нашли в воде в трех метрах от берега. Женщина вытащила мальчика на берег, однако тот уже не подавал каких-либо признаков жизни.

Сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть ребенка. На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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