На Днепропетровщине 4-летняя девочка выпала из окна многоэтажки

Во вторник утром, 25 августа, в городе Желтые Воды Днепропетровской области 4-летний ребенок выпал из окна.

Маленькая девочка стала на подоконник, оперлась на окно и упала с высоты пятого этажа вместе с рамой и стеклом. Мать в этот момент была с двухмесячным младенцем, сообщили в Facebook-группе "ЖВ-на пульсе".

Малышку, которая была без сознания, отвез в больницу сосед. Ребенок в очень тяжелом состоянии, медики на данный момент никаких прогнозов не дают. Пострадавшую Веронику должны доставить санавиацией в Днепр.

В семье кроме девочки еще четверо детей, материальное положение очень тяжелое. Всех неравнодушных людей просят оказать посильную материальную помощь для приобретения необходимых препаратов.

Реквизиты для помощи:

Карта ПриватБанка: 5169 3305 1488 0399 (Карта "ключ к счету" юридического лица БФ "Герда", директор Мурашкин Михаил)

Номер счета в формате IBAN: UA143052990000026005050258877 UAH

Для юридических лиц: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "Герда" ИМ. АННЫ СМОЛЬСКОЙ" ЕГРПОУ 39601699 Р\С 26005050258877 в отделении "Желтоводский филиал" ПАО КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299

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