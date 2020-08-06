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На Днепропетровщине 4-летнего ребенка ударило током: малыша не удалось спасти

Алина Рашевская
Алина Рашевская
Происшествия
1,0 т.
На Днепропетровщине 4-летнего ребенка ударило током: малыша не удалось спасти

На Днепропетровщине 4-летнего ребенка ударило током. www.7ya.ru

В селе Михайловка Днепропетровской области 5 августа 4-летний ребенок получил смертельный удар током.

Малыш находился в квартире и по неосторожности дотронулся до оголенного провода. На место прибыли медики, однако им ничего не оставалось, как констатировать смерть мальчика, сообщает "Днепр оперативный".

Полиция квалифицировала происшествие по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – несчастный случай. На данный момент устанавливаются все детали случившегося.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине мать ударила 2-летнего ребенка головой об асфальт.

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