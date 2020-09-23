На Днепропетровщине 16-летняя девушка впала в кому после отравления алкоголем

В городе Павлоград Днепропетровской области спасают 16-летнюю девушку, которая упала в кому из-за отравления спиртным.

Подростка обнаружили лежащим посреди улицы в бессознательном состоянии 18 сентября. Прибывшие на место медики установили, что у потерпевшей возникла сильная интоксикация после употребления суррогатного алкоголя, сообщает "Днепр оперативный".

Находясь в состоянии опьянения, девушка также получила серьезные травмы при падении с высоты. У нее диагностировали перелом носа, множественные ссадины лица и повреждение мягких тканей ноги.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре "Ромео" по трубе полез на 16-й этаж к любимой.