На Днепропетровщине 12-летнюю девочку изрезали ножом в ее день рождения

В городе Каменское Днепропетровской области полиция задержала парня, который напал с ножом на 12-летнюю девочку.

Инцидент случился ночью 25 сентября во дворе частного дома, где семья потерпевшей вместе с гостями отмечала ее день рождения. Как сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, во время застолья между мужчинами возник словесный конфликт, который перерос в драку.

Во время схватки именинница получила три ножевых ранения. Ребенка госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи. Злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия.

Полицейские оперативно разыскали преступника. Им оказался 21-летний ранее судимый местный житель. Горожанину инкриминируют уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре разыскивают двух мужчин, которые напали на женщин.