На Днепопетровщине спасатели отыскали в лесу двоих потерявшихся детей

В субботу, 28 марта, в Павлоградском районе в лесу заблудились две девочки.

В 21:15 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что во время прогулки заблудились дети 2004 и 2005 годов рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

На место происшествия немедленно были направлены спасатели. Служба спасения с помощью световых и звуковых специальных сигналов пожарно-спасательного автомобиля провели поисковые работы.

Спасатели отыскали в лесу двоих потерявшихся детей Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Спасатели отыскали в лесу двоих потерявшихся детей Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

В 22:24 спасателям удалось установить место нахождения детей, которых передали работникам Национальной полиции. Медицинской помощи девочки не нуждались.

К поисковым работам было привлечено шесть человек личного состава ГСЧС.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине разыскивают пропавшего без вести мужчину. Пропавший из села Орловщина Новомосковского района, ему 43 года.

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