На День независимости перекроют центр Днепра и изменят маршруты автобусов: подробности

На День независимости, 24 августа, на нескольких участках в центре Днепра будет перекрыто движение транспорта в связи с праздничными мероприятиями.

Также пресс-служба Днепровского городского совета опубликовала измененную схему движения общественного транспорта.

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Согласно сообщению, 24 августа с 8:00 до 12:00 на ул. Сичеславская Набережная (от Государственного цирка до Мерефо-Херсонского моста) будет перекрыто движение транспорта (в обоих направлениях).

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Кроме того, частично ограничат проезд с 10:00 до 12:00 по ул. Старокозацкой - ул. Андрея Фабра - ул. Дмитрия Яворницкого (до Днепропетровского национального исторического музея) в связи с проведением праздничных мероприятий.

С 18:00 до 00:00 перекроют движение по ул. Костомаровская, ул. Херсонская, ул. Владимира Антоновича (от ул. Херсонской до ул. А. Поля), а также проезды к стадиону "Днепр-Арена" с ул. Ульянова и ул. Светлова.

В связи с перекрытиями на 24 августа внесены изменения в схемы движения общественного транспорта.

Схема движения общественного транспорта Пресс-служба Днепровского городского совета

Ранее OBOZREVATEL писал, что Днепровский горсовет опубликовал список мероприятий на День независимости.

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