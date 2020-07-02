На базе отдыха в Кирилловке массово отравились дети из Днепра: подозревают коронавирус

Алина Рашевская Происшествия 15:36, 2.07.2020 Обновлено: 16:00, 2.07.2020

На базе отдыха "Днепровские зори" в поселке городского типа Кирилловка Запорожской области в ночь на 2 июля произошло массовое отравление.

У многих отдыхающих, среди которых были и воспитанники днепровского клуба дзюдо "Спарта", резко поднялась температура и началась рвота. Заболевших госпитализировали в Акимовскую центральную районную больницу, где их проверят на наличие коронавирусной инфекции, сообщает "Голос Украины".

Еще вечером накануне дети были активными, купались в море и бассейне, питались в столовой и кафе на территории базы. Позже выяснилось, что многие из них заказывали пиццу на ужин.

На базе отдыха в Кирилловке массово отравились дети из Днепра
Фото с сайта "Голос Украины"
На базе отдыха в Кирилловке массово отравились дети из Днепра
Фото с сайта "Голос Украины"
На базе отдыха в Кирилловке массово отравились дети из Днепра
Фото с сайта "Голос Украины"

Вскоре на ухудшение здоровья начали жаловаться и отдыхающие из других корпусов. Всех беспокоили одни и те же симптомы, многие обращались за медицинской помощью по месту или просили отвезти в больницу. Сотрудники бригады скорой помощи предполагают, что всему виной может быть коронавирус.

Примечательно также то, что от отдыхающих из других местных баз подобные жалобы не поступали. Версию о наличии инфекции в море медики не поддерживают.

К утру количество заболевших существенно увеличилось. Бригады скорой продолжают госпитализацию по мере проявления симптомов у отдыхающих.

На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа Национальной полиции. Администратор базы отдыха и заведующая столовой, в свою очередь, отказались давать какие-либо показания без адвоката.

На базе отдыха в Кирилловке массово отравились дети из Днепра
Фото с сайта "Голос Украины"
На базе отдыха в Кирилловке массово отравились дети из Днепра
Фото с сайта "Голос Украины"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на 2 июля коронавирусом в Украине и мире заразились более 10,8 млн. За предыдущие сутки было выявлено 196,9 тыс. новых инфицированных, что стало новым антирекордом по суточному приросту.

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Днепр Происшествия

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