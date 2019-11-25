На автовокзале Днепра произошло разбойное нападение: подробности и фото

В Днепре вечером, 24 ноября, патрульные задержали злоумышленников, которые напали и ограбили мужчину.

Происшествие случилось на центральном автовокзале, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Днепре неизвестные напали на мужчину Новости Мелитополя

Так, 59-летний мужчина обратился в полицию и заявил, что к нему на автовокзале подошли трое неизвестных и предложили помочь донести тяжелые сумки.

Затем один из них неожиданно распылил газовый баллончик, а другой – избил мужчину. Злоумышленники забрали сумки, банковские карты и документы.

На место происшествия прибыла полиция. Потерпевший описал приметы нападавших.

После этого полицейские задержали двух мужчин и обнаружили у них слезоточивый баллон и банковские карты потерпевшего.

Также у одного из задержанных нашли бумажный сверток с растительным веществом, а в рукаве куртки – шприц с прозрачно-белым наркотическим веществом.

Отметим, что мужчин доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.

В Днепре неизвестные напали на мужчину Пресс-служба Патрульной полиции Днепропетровской области

В Днепре неизвестные напали на мужчину Пресс-служба Патрульной полиции Днепропетровской области

В Днепре неизвестные напали на мужчину Пресс-служба Патрульной полиции Днепропетровской области

В Днепре неизвестные напали на мужчину Пресс-служба Патрульной полиции Днепропетровской области

Как сообщал OBOZREVATEL, мужчина, которого ранее задержали по подозрению в избиении женщин в Днепре, признал, что он действительно совершил упомянутые нападения.

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