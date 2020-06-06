МВД устроило тотальные зачистки в Павлограде: копы пытали людей и торговали наркотиками

В Днепропетровской области расформировали Павлоградский отдел полиции из-за сотрудничества правоохранителей с наркоторговцами и другими преступниками.

Об этом 6 июня заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, говорится на сайте МВД (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Внутренняя безопасность НПУ, ГБР и СБУ провела следственные действия. Результат расследования – сотрудничество правоохранительных органов с наркоторговцами и другими преступниками. С сегодняшнего дня мы начинаем тотальную отработку региона", – сообщил Аваков.

Арсен Аваков Сайт МВД

По его словам, речь идет не только о Павлоградском отделе полиции, а и других правоохранительных органах области. Вопросы по борьбе с наркопреступностью в области будет координировать заместитель министра Александр Гогилашвили.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко принял решение о переформатировании Павлоградского отдела полиции, вместе с четырьмя подразделениями, которые в него входят.

Игорь Клименко Сайт МВД

"Кроме расформирования Павлоградского отдела полиции, будут оптимизированы структуры криминальной полиции, превенции и подразделений досудебного расследования. Лица, которые будут претендовать на руководящие должности и лица, проходящие по базе внутренней безопасности, будут вынуждены пройти процедуру проверки на полиграфе. После проверок будет сокращено до 20% личного состава", – сказал Клименко.

В Павлограде копы пытали людей и торговали наркотиками Сайт МВД

Сейчас всех работников отдела вывели за штат. Временным руководителем отдела назначен начальник Департамента внутренней безопасности полковник Игорь Мартищук. В течение следующих трех недель будет сформировано новую команду, сотрудники которой пройдут аттестацию.

По решению председателя НПУ, обязательную проверку и переаттестацию пройдут около 500 работников Павлоградского отдела и его четырех подразделений.

В Павлограде копы пытали людей и торговали наркотиками Сайт МВД

Заместитель председателя Нацполиции Вадим Троян возглавит оперативный штаб, который проведет профилактические мероприятия по отработке преступности в регионе.

"Уже на следующей неделе планируется усилить суточные наряды и оперативные подразделения, кроме того, ввести усиленное патрулирование. Будут развернуты дополнительные контрольно-пропускные пункты, маршруты и посты. Отдельно будут проведены следственные и розыскные действия, будут выявлять лиц, которые наладили незаконные поставки оружия и боеприпасов. Особенно пристальное внимание уделят борьбе с наркопреступностью", – добавили в МВД.

Напомним, что 4 июня работники Департамента внутренней безопасности НПУ, ГБР и СБУ пресекли деятельность преступной группировки, которую организовал начальник Павлоградского отдела полиции.

На Днепропетровщине начальник полиции возглавил банду Пресс-центр СБУ

По предварительной версии следствия, руководитель отдела полиции совместно с подчиненными решили искусственно нарастить показатели оперативно-розыскной деятельности, для чего они фальсифицировали материалы уголовных производств.

Злоумышленники, в частности, запугивали и пытали подозреваемых для получения "нужных" показаний, фабриковали искусственные доказательства для дальнейшего выявления и быстрого расследования несуществующих преступлений.

На Днепропетровщине начальник полиции возглавил банду Пресс-центр СБУ

Так, при проведении более 20 обысков сотрудники спецслужбы изъяли материалы фальсифицированных уголовных производств, средства для пыток и другие доказательства, подтверждающие преступную деятельность сотрудников полиции.

В рамках уголовного производства, возбужденного по ч.3 ст.28, ч.2 ст.365, ч.2 ст.307, ч.2 ст.372, ч.2 ст.383, с.255 Уголовного кодекса Украины, правоохранители задержали семерых участников группировки, в том числе начальника Павлоградского отдела полиции.

На Днепропетровщине начальник полиции возглавил банду Пресс-центр СБУ

Ранее OBOZREVATEL писал, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступил с трибуны Верховной Рады. Он отчитался о скандале с изнасилованием в Кагарлыке, в котором подозревают полицейских, о перестрелке в Броварах и убийстве Кирилла Тлявова.