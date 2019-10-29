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29 октября • обновлено в 11:07
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Мощный взрыв на заводе в Днепре: появилось видео

1.9т Читать материал на украинском

В понедельник, 28 октября, в Днепре произошел масштабный взрыв на маслоэкстракционном заводе "Потоки". В сети появилось видео момента ЧП.

Камера видеонаблюдения на жилом комплексе "Башни" зафиксировала яркую вспышку на Левом берегу Днепра. Видео опубликовали в группе "Днепр оперативный" в Facebook.

Новости
Дребезжали окна и шатались дома: в Днепре рванул опасный завод

Момент взрыва на заводе

Момент взрыва на заводе "Потоки" в Днепре

Скриншот из видео

Как писал OBOZREVATEL ранее, взрыв на заводе в Днепре перерос в крупный пожар. Жители Левого берега рассказали, что слышали громкий хлопок, от которого дребезжали окна и шатались дома. Некоторые сравнили взрыв с землетрясением и пожаловались, что стало трудно дышать.

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Место
Украина Днепр
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