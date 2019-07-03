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Сносило крыши, падали деревья: в Днепре прошел мощный ураган

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Ночью 2 июля в Днепре прошел мощный ливень и ураган. Ветер повалил порядка 200 деревьев по всей Днепропетровской области. Вследствие непогоды повреждено более 70 авто.

В городе Кривой Рог Днепропетровской области ураган повредил около 40 зданий. В пресс-службе Главного управления государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области сообщили, что ветер снес крыши зданий.

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Четыре человека пострадало из-за падения дерева в Днепре и Кривом Роге. Один из них госпитализирован.

Дерево упало на 11 машин

Дерево упало на 11 машин

Facebook Виталий Литвиненко

Заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко сообщил, что всего за 19 минут ночью в городе упало 126 деревьей. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Ветки уберём в течение 36 часов", - пообещал заммера.

Лысенко добавил, что из-за упавших деревьев в Днепре не функционирует четыре трамвайных маршрута и шесть троллейбусных.

Коммунальщики убирают последствия урагана в Днепре

Коммунальщики убирают последствия урагана в Днепре

Facebook Михаил Лысенко

Также в результате непогоды от водоснабжения отключено почти 30 тысяч абонентов на Днепропетровщине. Из-за падения деревьев на газопроводы без газа остались 2 328 человек.

Как сообщили на сайте "Днепровские электросети", по состоянию на 12:00 3 июля, 165 населенных пунктов в области обесточены. За ночь сотрудники энергетической компании восстановили электроснабжение в 94 населенных пунктах.

Горожане поделились фотографиями последствий ливня и урагана в сети. На фото - вырванные с корнем деревья, поврежденные автомобили, здания и рекламные щиты.

Сносило крыши, падали деревья: в Днепре прошел мощный ураган

Facebook группа "Ж.м. Сокіл, м. Дніпро"

Ветер разломал рекламный щит

Ветер разломал рекламный щит

Facebook Евгений Генералов

Сносило крыши, падали деревья: в Днепре прошел мощный ураган

Facebook Виталий Литвиненко

Сносило крыши, падали деревья: в Днепре прошел мощный ураган

Facebook группа "Левобережный 3 Днепр"

Сносило крыши, падали деревья: в Днепре прошел мощный ураган

Facebook Виталий Литвиненко

Сносило крыши, падали деревья: в Днепре прошел мощный ураган

Facebook группа "Актив ж/м Парус Днепр"

Сносило крыши, падали деревья: в Днепре прошел мощный ураган

Facebook группа "ж/м Победа 1-6, Днепр"

Сносило крыши, падали деревья: в Днепре прошел мощный ураган

Facebook группа "Ж.м. Сокіл, м. Дніпро"

Сносило крыши, падали деревья: в Днепре прошел мощный ураган

Facebook группа "Кривой Рог без цензуры"

Сносило крыши, падали деревья: в Днепре прошел мощный ураган

Facebook Наталья Беляева

Сносило крыши, падали деревья: в Днепре прошел мощный ураган

Facebook Наталья Беляева

Сносило крыши, падали деревья: в Днепре прошел мощный ураган

Facebook группа "Ж.м. Сокіл, м. Дніпро"

Сносило крыши, падали деревья: в Днепре прошел мощный ураган

Facebook группа "Ж.м. Сокіл, м. Дніпро"

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 2 июля, в Кривом Роге Днепропетровской области мощный ливень и ураган превратили город в настоящий ужас. Многие улицы затопило, ветер обрушил деревья и даже балконы.

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Место
УкраинаДнепр
Теги
погодаураганДнепр
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