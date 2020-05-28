Мощный ливень в Днепре затопил улицы. Фото непогоды
В ночь с 27 на 28 мая Украину накрыло сильным ливнем, который затопил и несколько районов Днепра. Больше всего пострадала улица Коробова – под водой оказались проезжая и пешеходная части.
Самые проблемные участки образовались на 12 квартале, жилмассиве Парус, Донецком шоссе и Березинской, сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Вода на улицах города пока не убывает, ведь ливневкам сложно справиться с таким большим количеством осадков. По прогнозам синоптиков, погода продолжит норовить еще несколько дней.
Аналогичная ситуация во многих городах Украины: в Одессе, Николаеве и Харькове.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что города Украины "поплыли" после дождей. В некоторых городах затопило целые районы, а на дорогах образовались гейзеры.