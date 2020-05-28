Мощный ливень в Днепре затопил улицы. Фото непогоды

В ночь с 27 на 28 мая Украину накрыло сильным ливнем, который затопил и несколько районов Днепра. Больше всего пострадала улица Коробова – под водой оказались проезжая и пешеходная части.

Самые проблемные участки образовались на 12 квартале, жилмассиве Парус, Донецком шоссе и Березинской, сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Днепр затопило из-за сильного ливня Информатор

Вода на улицах города пока не убывает, ведь ливневкам сложно справиться с таким большим количеством осадков. По прогнозам синоптиков, погода продолжит норовить еще несколько дней.

Аналогичная ситуация во многих городах Украины: в Одессе, Николаеве и Харькове.

В Днепре улицы затопило дождевой водой Информатор

Старайтесь не выходить на улицу во время непогоды Информатор

Ливень в Днепре Информатор

Мини озеро на улице Информатор

Слишком много осадков, ливневки не справляются Информатор

Выходите на улицу в резиновых сапогах Информатор

Сильнее всего затопило улицу коробова Информатор

Во многих городах Украины ситуация еще хуже Информатор

Из-за дождя проблема образовалась на 12 квартале, жилмассиве Парус, Донецком шоссе и Березинской Информатор

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что города Украины "поплыли" после дождей. В некоторых городах затопило целые районы, а на дорогах образовались гейзеры.