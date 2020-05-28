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28 мая • обновлено в 15:05
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/ Происшествия

Мощный ливень в Днепре затопил улицы. Фото непогоды

1.8т
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В ночь с 27 на 28 мая Украину накрыло сильным ливнем, который затопил и несколько районов Днепра. Больше всего пострадала улица Коробова – под водой оказались проезжая и пешеходная части.

Самые проблемные участки образовались на 12 квартале, жилмассиве Парус, Донецком шоссе и Березинской, сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Днепр затопило из-за сильного ливня

Днепр затопило из-за сильного ливня

Информатор

Вода на улицах города пока не убывает, ведь ливневкам сложно справиться с таким большим количеством осадков. По прогнозам синоптиков, погода продолжит норовить еще несколько дней.

Аналогичная ситуация во многих городах Украины: в Одессе, Николаеве и Харькове.

В Днепре улицы затопило дождевой водой

В Днепре улицы затопило дождевой водой

Информатор

Старайтесь не выходить на улицу во время непогоды

Старайтесь не выходить на улицу во время непогоды

Информатор

Ливень в Днепре

Ливень в Днепре

Информатор

Мини озеро на улице

Мини озеро на улице

Информатор

Слишком много осадков, ливневки не справляются

Слишком много осадков, ливневки не справляются

Информатор

Выходите на улицу в резиновых сапогах

Выходите на улицу в резиновых сапогах

Информатор

Сильнее всего затопило улицу коробова

Сильнее всего затопило улицу коробова

Информатор

Во многих городах Украины ситуация еще хуже

Во многих городах Украины ситуация еще хуже

Информатор

Из-за дождя проблема образовалась на 12 квартале, жилмассиве Парус, Донецком шоссе и Березинской

Из-за дождя проблема образовалась на 12 квартале, жилмассиве Парус, Донецком шоссе и Березинской

Информатор

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что города Украины "поплыли" после дождей. В некоторых городах затопило целые районы, а на дорогах образовались гейзеры.

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Автор
Яна Коваль
Место
Украина Днепр
Теги
новости потоп дороги погода
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