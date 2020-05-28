Мощный ливень в Днепре затопил улицы. Фото непогоды

В ночь с 27 на 28 мая Украину накрыло сильным ливнем, который затопил и несколько районов Днепра. Больше всего пострадала улица Коробова – под водой оказались проезжая и пешеходная части.
Самые проблемные участки образовались на 12 квартале, жилмассиве Парус, Донецком шоссе и Березинской, сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Днепр затопило из-за сильного ливня
Информатор
Вода на улицах города пока не убывает, ведь ливневкам сложно справиться с таким большим количеством осадков. По прогнозам синоптиков, погода продолжит норовить еще несколько дней.
Аналогичная ситуация во многих городах Украины: в Одессе, Николаеве и Харькове.
В Днепре улицы затопило дождевой водой
Информатор
Старайтесь не выходить на улицу во время непогоды
Информатор
Ливень в Днепре
Информатор
Мини озеро на улице
Информатор
Слишком много осадков, ливневки не справляются
Информатор
Выходите на улицу в резиновых сапогах
Информатор
Сильнее всего затопило улицу коробова
Информатор
Во многих городах Украины ситуация еще хуже
Информатор
Из-за дождя проблема образовалась на 12 квартале, жилмассиве Парус, Донецком шоссе и Березинской
Информатор
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что города Украины "поплыли" после дождей. В некоторых городах затопило целые районы, а на дорогах образовались гейзеры.
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