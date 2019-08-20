Могло взорваться в любой момент: по Днепру ездило авто с боеприпасами. Видео

В Днепре 20 августа патрульные остановили BMW за нарушение правил дорожного движения. В машине оказалась тротиловая шашка и граната РГД-5.
Ранее судимый водитель хранил боеприпасы под сиденьем и под капотом автомобиля. Об этом сообщает Информатор.
По Днепру ездило авто с боеприпасами
Информатор
Инцидент произошел около пяти утра на проспекте Мира. Патрульные провели поверхностную проверку машины и обнаружили там гранату. Она лежала под водительским сиденьем. После этого мужчина признался о тротиле под капотом.
Машину остановили за нарушение ПДД
Информатор
В BMW оказались боеприпасы
Информатор
На место прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа. Они изъяли взрывоопасные предметы и направили их на экспертизу. Правоохранители начали выяснять, откуда у мужчины боеприпасы.
Граната лежала под водительским сиденьем
Информатор
Мужчина был ранее судим
Информатор
Боеприпасы забрали на экспертизу
Информатор
Ранее OBOZREVATEL писал, что в городе Подгородное Днепропетровской области 18 августа спецназовцы задержали мужчину с гранатой, который закрылся в доме с женой и 9-летней дочерью. Около часа ночи матери с ребенком удалось выбежать на улицу и вызвать полицию.
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