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Могло взорваться в любой момент: по Днепру ездило авто с боеприпасами. Видео

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В Днепре 20 августа патрульные остановили BMW за нарушение правил дорожного движения. В машине оказалась тротиловая шашка и граната РГД-5.

Ранее судимый водитель хранил боеприпасы под сиденьем и под капотом автомобиля. Об этом сообщает Информатор.

По Днепру ездило авто с боеприпасами

По Днепру ездило авто с боеприпасами

Информатор

Инцидент произошел около пяти утра на проспекте Мира. Патрульные провели поверхностную проверку машины и обнаружили там гранату. Она лежала под водительским сиденьем. После этого мужчина признался о тротиле под капотом.

Машину остановили за нарушение ПДД

Машину остановили за нарушение ПДД

Информатор

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В Днепре заминировали пешеходный переход боевой гранатой
В BMW оказались боеприпасы

В BMW оказались боеприпасы

Информатор

На место прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа. Они изъяли взрывоопасные предметы и направили их на экспертизу. Правоохранители начали выяснять, откуда у мужчины боеприпасы.

Граната лежала под водительским сиденьем

Граната лежала под водительским сиденьем

Информатор

Мужчина был ранее судим

Мужчина был ранее судим

Информатор

Боеприпасы забрали на экспертизу

Боеприпасы забрали на экспертизу

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в городе Подгородное Днепропетровской области 18 августа спецназовцы задержали мужчину с гранатой, который закрылся в доме с женой и 9-летней дочерью. Около часа ночи матери с ребенком удалось выбежать на улицу и вызвать полицию.

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Место
Украина Днепр
Теги
граната взрыв Национальная полиция Украины авто
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