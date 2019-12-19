Много дыма и вой сирен: в Днепре произошло ЧП в детской больнице

В Днепре 19 декабря помещение детской клинической больницы на Космической заволокло дымом.

На место происшествия сразу же вызвали спасателей. Об этом OBOZREVATEL сообщила пресс-секретарь Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Дарья Гречищева.

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По приезде сотрудники ГСЧС установили, что задымление произошло на цокольном этаже. Его причиной стало короткое замыкание в холодильнике. Происшествие удалось ликвидировать за 20 минут.

По предварительной информации, инцидент обошелся без пострадавших. Детали ситуации выясняются.

В Днепре произошло ЧП в детской больнице Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре 18 декабря на проспекте Яворницкого горела квартира в шестиэтажке. Из огня не успел выбраться владелец квартиры. Пожарные нашли его мертвым.

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