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Металл "превратили" в мусор: в Днепре полиция накрыла миллионную аферу

1.8т Читать материал на украинском

На Днепропетровщине неизвестные подменили мусором восемь железнодорожных вагонов металлолома.

Полиция разоблачила миллионную мошенническую схему завладения металлом. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как известно, 7 июля груз прибыл в цех металлургического предприятия города Кривой Рог Днепропетровской области. Во время проверки сотрудники компании обнаружили мусор в вагонах вместо металлолома.

Мошенники пытались украсть 500 тонн металла

Мошенники пытались украсть 500 тонн металла

Пресс-служба Национальной полиции Украины

Также вагоны были перекрашены, на них мошенники заменили номера.

В дальнейшем украденные вагоны с металлоломом правохранители обнаружили на железнодорожной станции в Кривом Роге.

Металлолом заменили мусором

Металлолом заменили мусором

Пресс-служба Национальной полиции Украины

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст. 190 Уголовного кодекса.

Мошенники пытались украсть восемь вагонов металла

Мошенники пытались украсть восемь вагонов металла

Пресс-служба Национальной полиции Украины

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром вторые сутки ищут тело мужчины под завалами. Он погиб в результате разрушения здания Центральной обогатительной фабрики “Павлоградская”.

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Место
Украина Днепр
Теги
Национальная полиция Украины Днепр мошенники Укрзалізниця
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