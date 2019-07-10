Металл "превратили" в мусор: в Днепре полиция накрыла миллионную аферу

На Днепропетровщине неизвестные подменили мусором восемь железнодорожных вагонов металлолома.

Полиция разоблачила миллионную мошенническую схему завладения металлом. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как известно, 7 июля груз прибыл в цех металлургического предприятия города Кривой Рог Днепропетровской области. Во время проверки сотрудники компании обнаружили мусор в вагонах вместо металлолома.

Мошенники пытались украсть 500 тонн металла Пресс-служба Национальной полиции Украины

Также вагоны были перекрашены, на них мошенники заменили номера.

В дальнейшем украденные вагоны с металлоломом правохранители обнаружили на железнодорожной станции в Кривом Роге.

Металлолом заменили мусором Пресс-служба Национальной полиции Украины

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст. 190 Уголовного кодекса.

Мошенники пытались украсть восемь вагонов металла Пресс-служба Национальной полиции Украины

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