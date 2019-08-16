В Павлограде Днепропетровской области 16 августа в парке поймали эксгибициониста.
В полицию позвонили представители горисполкома и сообщили об обнаружении мужчины, который показывал свои половые органы в парке им. 1 Мая, сообщили в пресс-службе Павлоградского отделения полиции.
Так, во время рабочего объезда парка мэром Павлограда Анатолием Вершиной вместе с коллегами они заметили частично обнаженного мужчину, который демонстрировал половые органы.
Мэр Павлограда задержал эксгибициониста
На место происшествия прибыли полицейские и задержали мужчину. Им оказался 42-летний местный житель, который имеет семью и постоянное место работы.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства.
Также решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Эксгибиционист
Пресс-служба Павлоградского отделения полиции
Как сообщал OBOZREVATEL, в Каменском мужчина полностью демонстрировал свои интимные места прохожим.
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