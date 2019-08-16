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Мэр Павлограда задержал эксгибициониста

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В Павлограде Днепропетровской области 16 августа в парке поймали эксгибициониста.

В полицию позвонили представители горисполкома и сообщили об обнаружении мужчины, который показывал свои половые органы в парке им. 1 Мая, сообщили в пресс-службе Павлоградского отделения полиции.

Так, во время рабочего объезда парка мэром Павлограда Анатолием Вершиной вместе с коллегами они заметили частично обнаженного мужчину, который демонстрировал половые органы.

Мэр Павлограда задержал эксгибициониста

Мэр Павлограда задержал эксгибициониста

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На место происшествия прибыли полицейские и задержали мужчину. Им оказался 42-летний местный житель, который имеет семью и постоянное место работы.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства.

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Также решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Эксгибиционист

Эксгибиционист

Пресс-служба Павлоградского отделения полиции

Как сообщал OBOZREVATEL, в Каменском мужчина полностью демонстрировал свои интимные места прохожим.

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Место
Украина Днепр
Теги
мужчина полиция
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