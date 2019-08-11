Мчался на красный с сиреной: появились новые детали жуткого ДТП в Днепре

По информации полиции, ДТП с участием грузовика и "скорой помощи" в Днепре произошло из-за того, что водитель первого авто не пропустил медиков, ехавших с включенной сиреной.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного дела по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

В Днепре столкнулись грузовик и машина "скорой помощи" Пресс-служба полиции Днепропетровской области

"Авария произошла 10 августа около 18:50 на регулируемом перекрестке ул. Байкальской и ул. Академика Образцова г. Днепр. Предварительно установлено, что 28-летний водитель грузового автомобиля "Mercedes-Benz", который двигался на зеленый свет светофора, допустил столкновение с автомобилем скорой помощи, водитель которого пересекал перекресток на красный свет с включенными маячками и звуковой сигнализацией", – сказано в сообщении.

В результате ДТП 5 пассажиров "скорой", 4 женщины и мужчина, были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Об их состоянии пока не сообщается.

Следователи продолжают изучать обстоятельства и причины ДТП.

От удара машина медиков перевернулась Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Следователи устанавливают обстоятельства ДТП Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что вечером 10 августа в Днепре столкнулись грузовик и карета "скорой помощи". Из-за сильного удара машину медиков перевернуло и отбросило на обочину.

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