Мчался на красный с сиреной: появились новые детали жуткого ДТП в Днепре

По информации полиции, ДТП с участием грузовика и "скорой помощи" в Днепре произошло из-за того, что водитель первого авто не пропустил медиков, ехавших с включенной сиреной.
Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного дела по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
В Днепре столкнулись грузовик и машина "скорой помощи"
Пресс-служба полиции Днепропетровской области
"Авария произошла 10 августа около 18:50 на регулируемом перекрестке ул. Байкальской и ул. Академика Образцова г. Днепр. Предварительно установлено, что 28-летний водитель грузового автомобиля "Mercedes-Benz", который двигался на зеленый свет светофора, допустил столкновение с автомобилем скорой помощи, водитель которого пересекал перекресток на красный свет с включенными маячками и звуковой сигнализацией", – сказано в сообщении.
В результате ДТП 5 пассажиров "скорой", 4 женщины и мужчина, были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Об их состоянии пока не сообщается.
Следователи продолжают изучать обстоятельства и причины ДТП.
От удара машина медиков перевернулась
Пресс-служба полиции Днепропетровской области
Следователи устанавливают обстоятельства ДТП
Пресс-служба полиции Днепропетровской области
Ранее OBOZREVATEL писал, что вечером 10 августа в Днепре столкнулись грузовик и карета "скорой помощи". Из-за сильного удара машину медиков перевернуло и отбросило на обочину.
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