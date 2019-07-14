Мчалась с младенцем: в Днепре авто влетело в "скорую". Фото

В Днепре водитель автомобиля врезался в машину "скорой помощи", которая перевозила больного 6-месячного ребенка.
Столкновение произошло 13 июля на Набережной Победы, сообщили в Информаторе.
Информатор
ДТП произошло возле ЖК "Риверпарк". Карета "скорой помощи" двигалась в направлении ул. Космическая с включенной сиреной. По предварительной информации, водитель автомобиля Peugeot не пропустил медиков, из-за чего машины столкнулись.
Врачам помог экипаж патрульной полиции, который доставил младенца в областную детскую клиническую больницу.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 13 июля, на трассе Запорожье-Донецк столкнулись два грузовика.
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