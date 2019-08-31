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Мчалась на красный: в Днепре в жутком ДТП пострадала женщина

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В пятницу, 30 августа, в Днепре на перекрестке улиц Чернышевского и Жуковского столкнулись Mercedes и Saab.

ДТП случилось возле входа в строительную академию около 17:05. Об этом сообщает "Информатор".

В Днепре в результате ДТП пострадала женщина

В Днепре в результате ДТП пострадала женщина

Информатор

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Известно, что автомобиль Mercedes выезжал с улицы Жуковского на Чернышевского на зеленый сигнал светофора, когда вниз по улице двигалась Saab на "красный". В результате на перекрестке произошло столкновение легковушек. От удара Saab снес забор, вылетел на тротуар и врезался в дерево.

В Днепре возле строительной академии произошло ДТП

В Днепре возле строительной академии произошло ДТП

Информатор

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В Днепре возле строительной академии произошло ДТП

В Днепре возле строительной академии произошло ДТП

Информатор

59-летнюю водительницу Saab с ушибами госпитализировали в городскую больницу №16.

На месте аварии работали патрульные и следователь по ДТП.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мужчина устроил кровавую драку в маршрутке. 55-летний мужчина напал с ножом на пассажира маршрутки. Злоумышленник находился в нетрезвом состоянии.

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Место
Украина Днепр
Теги
авария ДТП пострадали украинцы
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