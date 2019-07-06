Мать 13-летней Инны Дубовик, которую нашли мертвой под Днепром, была равнодушна к поискам ребенка.

Об этом в Facebook рассказала начальник службы по делам детей Пятихатской райгосадминистрации Алена Компаниец.

"Мне страшно смотреть матери девочки в глаза, она мне спокойно цинично врала. Я искала её девочку, а она цинично врала. И ещё она была равнодушной, без эмоций. Я по телефону "заставляла" её искать девочку, она мне отвечала, да где же я её найду..." - рассказала Компаниец.

"На вопросы, почему так поздно сообщила полиции о пропаже девочки, "мать" отвечала, что где-то по селу появлялась, а на вопрос мой, где же девочка ночует, мать отвечала - там где и гуляет... Понимаете, 0, полнейший 0 - вот чувства матери к факту пропажи своего ребёнка", - возмутилась она.

Инна Дубовик пресс-служба полиции

Как сообщал OBOZREVATEL, полиция задержала подозреваемого в убийстве ребенка. Им оказался 24-летний парень, которому грозит до 15 лет лишения свободы.

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