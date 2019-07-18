Мастурбирует на детской площадке: в Днепре мужчина терроризирует школу. Видео 18+

В Днепре мужчина вторую неделю мастурбирует на детской площадке средней школы №18.
Мужчину с голым торсом и спущенными штанами заметили дети и сняли на видео. Запись опубликовали в Telegram-канале "Х**вый Днепр".
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В Днепре извращенец мастурбирует на глазах у школьников
Днепр Час
Как сообщили OBOZREVATEL в патрульной полиции Днепропетровской области, по факту инцидента в правоохранительные органы никто не обращался. Однако полицейские искали мужчину.
Если полиция поймает извращенца, ему, как минимум, грозит арест на 15 суток.
Скриншот из видео
Telegram-канал "Х**вый Днепр"
Фото извращенца
Telegram-канал "Х**вый Днепр"
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что экс-заключенный сядет за изнасилование девочки в Днепре.
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