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Мастурбирует на детской площадке: в Днепре мужчина терроризирует школу. Видео 18+

1.4т Читать материал на украинском

В Днепре мужчина вторую неделю мастурбирует на детской площадке средней школы №18.

Мужчину с голым торсом и спущенными штанами заметили дети и сняли на видео. Запись опубликовали в Telegram-канале "Х**вый Днепр".

Внимание! Фото и видео 18+

В Днепре извращенец мастурбирует на глазах у школьников

В Днепре извращенец мастурбирует на глазах у школьников

Днепр Час

Как сообщили OBOZREVATEL в патрульной полиции Днепропетровской области, по факту инцидента в правоохранительные органы никто не обращался. Однако полицейские искали мужчину.

Если полиция поймает извращенца, ему, как минимум, грозит арест на 15 суток.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Telegram-канал "Х**вый Днепр"

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Фото извращенца

Фото извращенца

Telegram-канал "Х**вый Днепр"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что экс-заключенный сядет за изнасилование девочки в Днепре.

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Место
Украина Днепр
Теги
секс скандал Днепр школа
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Тююю.. Обозники вон ежедневно публично дрочут, типа "лобода показала сиськи, сеть кончила" или "у геращенко лопнули штаны на жопе" и т.д. И не стесняются ведь
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