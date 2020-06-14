Масштабный пожар в Каменском: жильцам сгоревшего дома готовят компенсацию

В воскресенье, в Каменском Днепропетровской области провели оперативное совещание в связи ситуацией со сгоревшим домом по улице Генерала Дубинина.

В результате пожара обвалилось перекрытие второго этажа. Также существует угроза обрушения конструкций потолка между первым и вторым этажами. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Каменского Андрей Белоусов.

На данный момент всех жителей сгоревшего дома расселили. Часть людей переехала к родственникам, часть воспользовалась общежитием. Городские коммунальные службы помогли перевезти вещи. Одна пожилая женщина с инвалидностью по зрению направлена в городскую больницу №7.

Жильцам сгоревшего дома в Каменском готовят компенсацию

"По мнению специалистов, капитально ремонтировать и восстанавливать сгоревший дом экономически нецелесообразно. В связи с этим принято решение о расселении владельцев квартир. В этом доме все квартиры двухкомнатные", – написал Андрей Белоусов.

Также он сообщил, что на очередной сессии Каменской городского совета будет рассматриваться вопрос о предоставлении денежной компенсации погорельцам на покупку равноценного жилья, а также возможность предоставления жилья, которое есть в собственности города, с компенсацией на проведение ремонта.

Жильцам сгоревшего дома в Каменском готовят компенсацию

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Каменском полностью сгорел многоквартирный дом. Возгорание возникло на крыше двухэтажного жилого дома, в котором расположены 24 квартиры. Погибших и пострадавших нет, жильцы дома самостоятельно покинули помещение.