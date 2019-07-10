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Масштабное возгорание под Днепром: пожар ликвидируют с утра. Видео

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10-го июля около 10:00 стало известно о возгорании мусора в Днепровском районе на Криворожском шоссе.

Спасателями было установлено, что общая площадь пожара составляет 600 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Ликвидация пожара под Днепром

Ликвидация пожара под Днепром

ГУ ГСЧС

В локализации и ликвидации задействованы 11 сотрудников личностного состава и три единицы пожарно-спасательной техники Главного управления.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Одесщине в пожаре погибли четыре ребенка.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр пожар
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