Масштабное ДТП в центре Днепра: автомобиль перевернулся от удара. Фото

В субботу, 19 октября, на пересечении улиц Воскресенской и Владимира Великого в Днепре столкнулись Fiat и Daihatsu. Последний вылетел на тротуар и перевернулся от сильного удара.

ДТП произошло около 11:30, сообщает Информатор. По предварительной информации, столкновение произошло из-за водителя Daihatsu, которая не уступила дорогу. На момент аварии на перекрестке не работал светофор.

Масштабное ДТП в центре Днепра: автомобиль перевернулся от удара Информатор

Водителя и пассажира Daihatsu госпитализировали в областную больницу имени Мечникова. Женщина получила сильную травму головы. Водителю Fiat оказали первую помощь на месте.

Правоохранители начали выяснять детали случившегося.

Информатор

Информатор

Информатор

Информатор

Информатор

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре в четверг, 17 октября, на улице Набережной Заводской расстреляли автомобиль. Его водитель погиб на месте.

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