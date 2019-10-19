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19 октября • обновлено в 15:41
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Масштабное ДТП в центре Днепра: автомобиль перевернулся от удара. Фото

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В субботу, 19 октября, на пересечении улиц Воскресенской и Владимира Великого в Днепре столкнулись Fiat и Daihatsu. Последний вылетел на тротуар и перевернулся от сильного удара.

ДТП произошло около 11:30, сообщает Информатор. По предварительной информации, столкновение произошло из-за водителя Daihatsu, которая не уступила дорогу. На момент аварии на перекрестке не работал светофор.

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Масштабное ДТП в центре Днепра: автомобиль перевернулся от удара

Масштабное ДТП в центре Днепра: автомобиль перевернулся от удара

Информатор

Водителя и пассажира Daihatsu госпитализировали в областную больницу имени Мечникова. Женщина получила сильную травму головы. Водителю Fiat оказали первую помощь на месте.

Правоохранители начали выяснять детали случившегося.

Масштабное ДТП в центре Днепра: автомобиль перевернулся от удара. Фото

Информатор

Масштабное ДТП в центре Днепра: автомобиль перевернулся от удара. Фото

Информатор

Масштабное ДТП в центре Днепра: автомобиль перевернулся от удара. Фото

Информатор

Масштабное ДТП в центре Днепра: автомобиль перевернулся от удара. Фото

Информатор

Масштабное ДТП в центре Днепра: автомобиль перевернулся от удара. Фото

Информатор

Масштабное ДТП в центре Днепра: автомобиль перевернулся от удара. Фото

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре в четверг, 17 октября, на улице Набережной Заводской расстреляли автомобиль. Его водитель погиб на месте.

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Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
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