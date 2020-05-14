Оба "всмятку": в Днепре автомобиль устроил ДТП и влетел в столб. Фото

Карина Бондаренко Происшествия 09:37, 14.05.2020 Обновлено: 09:39, 14.05.2020

В четверг, 14 мая, на улице Маршала Малиновского в Днепре столкнулись Nissan и Kia. От удара один из автомобилей выбросило на обочину и он влетел в столб.

Предварительно установлено, что водитель Kia, выезжающий из прилегающей территории, не пропустил машины и столкнулся с Nissan, передает "Информатор". Оба авто получили сильные повреждения.

ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор

В происшествии никто не пострадал. Водители получили ушибы, однако отказались от медицинской помощи. На месте аварии образовалась пробка. Правоохранители устанавливают детали ДТП.

ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор

Как писал OBOZREVATEL ранее, на Днепропетровщине бандиты похитили мужчину и требовали у него деньги. Его избили, отобрали документы, телефон и автомобиль, после чего увезли в Першотравенск.

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Днепр Происшествия

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