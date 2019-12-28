Машины превратились в "фарш": в Кривом Роге случилось массовое ДТП. Фото

В Кривом Роге Днепропетровской области 28 декабря на улице Волгоградской столкнулись несколько легковушек и микроавтобус.

В аварии серьезно пострадал водитель ВАЗа. Об этом сообщает 0564.ua (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Кривом Роге случилось массовое ДТП 0564.ua

По словам очевидцев, автомобили столкнулись по принципу "домино". Один за другим несколько автомобилей (предварительно, четыре) ударили находившееся впереди него авто. Авария случилась во время ожидания зеленого сигнала светофора.

В Кривом Роге случилось массовое ДТП 0564.ua

В Кривом Роге случилось массовое ДТП 0564.ua

Происшествие не обошлось без пострадавших - во время столкновения травмировался водитель ВАЗа. Его госпитализировали в больницу.

Детали случившегося выясняли полицейские и следователь.

В Кривом Роге случилось массовое ДТП 0564.ua

В Кривом Роге случилось массовое ДТП 0564.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на трассе между селом Вольное и городом Новомосковск на Днепропетровщине 27 декабря произошло столкновение рейсового автобуса и автомобиля Opel. В результате ДТП погибли две девушки 25-ти и 23-х лет.

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