Машинка в песочнице: в Днепре пьяный водитель заехал на детскую площадку

В Днепре полицейские обнаружили пьяного водителя на детской площадке. Мужчина заехал в песочницу и повредил её, машина перевернулась.

Происшествие случилось вечером в субботу, 29 июня. Об этом сообщили в Патрульной полиции Днепропетровской области.

По словам свидетелей, мужчина управлял машиной, заехал на детскую песочницу и разрушил её. В результате автомобиль перевернулся посреди площадки.

Машина перевернулась на детской площадке Патрульная полиция Днепропетровской области

Как рассказали в полиции, в крови водителя алкотестер обнаружил 0,62 промилле алкоголя (при норме 0,2). На мужчину составили протокол по статьям 124 и 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Административный протокол влечет за собой штраф в размере 10 540 гривень с лишением прав на один год.

В полиции отметили, что только за выходные, 29-30 июня, в Днепре составлено 59 протоколов за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Так, полицейские обнаружили водителя грузовика DAF с "впечатляющим" процентом алкоголя в крови - 2,79 промилле.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде предложили ужесточить штрафы за непристегнутый ремень безопасности в авто. В случае принятия закона наказание увеличится в 10 раз и также коснется тех водителей, которые пренебрегают безопасностью своих детей.

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