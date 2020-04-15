Машина "всмятку": в Днепре произошло ДТП с пострадавшими. Фото

В среду, 15 апреля, в Днепре на Слобожанском проспекте столкнулись BMW и Toyota.

В результате пострадала девушка, которая находилась за рулем Toyota. Ее госпитализировали в городскую больницу №6 с черепно-мозговой травмой, сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Обе машины смяло от удара. По предварительной информации правоохранителей, BMW ехал по Слобожанскому проспекту в сторону ТРЦ "Правда", а Toyota — по Калиновой в сторону проспекта Петра Калнышевского.

ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре Информатор

ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре Информатор

На светофоре перед водителем BMW уже мигал зеленый сигнал светофора, переключаясь на желтый. В это время водителю Toyota светофор показывал красный и желтый. Автомобили начали движение, в результате чего и столкнулись.

ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре Информатор

ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре Информатор

ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре Информатор

ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре Информатор

ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре Информатор

ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре Информатор

ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре Информатор

ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре Информатор

ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре Информатор

ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре Информатор

ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре Информатор

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