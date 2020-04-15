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15 апреля • обновлено в 10:36
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Карина Бондаренко
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Машина "всмятку": в Днепре произошло ДТП с пострадавшими. Фото

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В среду, 15 апреля, в Днепре на Слобожанском проспекте столкнулись BMW и Toyota.

В результате пострадала девушка, которая находилась за рулем Toyota. Ее госпитализировали в городскую больницу №6 с черепно-мозговой травмой, сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Обе машины смяло от удара. По предварительной информации правоохранителей, BMW ехал по Слобожанскому проспекту в сторону ТРЦ "Правда", а Toyota — по Калиновой в сторону проспекта Петра Калнышевского.

ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре

ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре

Информатор

ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре

ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре

Информатор

На светофоре перед водителем BMW уже мигал зеленый сигнал светофора, переключаясь на желтый. В это время водителю Toyota светофор показывал красный и желтый. Автомобили начали движение, в результате чего и столкнулись.

ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре

ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре

Информатор

ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре

ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре

Информатор

ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре

ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре

Информатор

ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре

ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре

Информатор

ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре

ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре

Информатор

ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре

ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре

Информатор

ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре

ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре

Информатор

ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре

ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре

Информатор

ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре

ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре

Информатор

ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре

ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре

Информатор

ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре

ДТП на Слобожанском проспекте в Днепре

Информатор

Как писал OBOZREVATEL ранее, на Днепропетровщине увеличилось количество заболевших COVID-19. Так, всего в регионе заболевание подтвердили у 74 человек.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
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Днепр Происшествия

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