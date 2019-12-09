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9 декабря • обновлено в 10:13
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Карина Бондаренко

Машина всмятку: в Днепре легковушка на скорости влетела в столб

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На Мануйловском проспекте в Днепре Honda Accord на большой скорости влетела в электрическую опору.

ДТП произошло в воскресенье, 8 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

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По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением. Насколько пострадал мужчина - неизвестно. На место аварии прибыли спасатели, чтобы предотвратить возгорание автомобиля. Все подробности ДТП выясняют правоохранители.

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

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Авария на Мануйловском проспекте

Авария на Мануйловском проспекте

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Набережной Заводской в Днепре произошло жесткое массовое ДТП. Четыре легковушки столкнулись по принципу домино.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
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