Машина всмятку: в Днепре легковушка на скорости влетела в столб

На Мануйловском проспекте в Днепре Honda Accord на большой скорости влетела в электрическую опору.

ДТП произошло в воскресенье, 8 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением. Насколько пострадал мужчина - неизвестно. На место аварии прибыли спасатели, чтобы предотвратить возгорание автомобиля. Все подробности ДТП выясняют правоохранители.

ДТП в Днепре Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Авария на Мануйловском проспекте Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Набережной Заводской в Днепре произошло жесткое массовое ДТП. Четыре легковушки столкнулись по принципу домино.

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