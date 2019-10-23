Маму держали силой: в детсаду Днепра разгорелся громкий скандал

В Днепре родители и заведующая детского сада силой не выпускали маму из раздевалки потому что она не пришла на собрание. "Акцию" родительский комитет и администрация детсада заранее спланировали.

Об этом в группе "БАТЬКИ SOS" в Facebook рассказала пострадавшая мама Оксана Репецкая. По ее словам, издевательства над ней и ее ребенком в дошкольном учебном заведении начались еще в 2017 году.

Инцидент случился в понедельник, 21 октября, в ДНЗ № 201. Около 15 человек физически препятствовали женщине выйти, а затем вызвали полицию потому что она вышла из группы родительского комитета в Viber.

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"Дети в это время после праздника осени находились в группе. Крик стоял невероятный. С детьми была нянечка и заведующая, а воспитатель Татьяна Владимировна стояла в коридоре за спинами родителей и даже не делала попытки вспомнить, что в группе дети! Заведующая наслаждалась "спектаклем"", – написала мама.

По словам женщины, по вызову родителей полиция приехала в детсад и приняла заявление по факту физического ограничения ее свободы. Однако в отделении ей сообщили, что дело будет рассматривать ювенальная полиция.

"Ко мне полиция подошла уже после того, как выслушала всех родителей с вопросом "что у вас здесь происходит?". Приняли заявление и объяснение. После появилась ювенальная полиция. Допытывались в чем мои претензии к воспитателю. Каким было сегодня мое удивление в отделении полиции, когда мне сообщили, что дело будет рассматривать ювенальная полиция. А не по факту препятствовании моей свободе", - отметила Оксана Репецкая.

Мама пишет, что настраивать остальных родителей против нее воспитатели и методист начали в 2017 году. Это случилось когда она спросила, зачем поздравлять заведующую детсада с днем рождения. Конфликт между ними продолжался и в 2018 году потому что женщина защитила маму другого ребенка, когда ее оклеветали на родительском собрании.

"Как оказалось, все родительские собрания проходят только в формате травли и разглашения конфиденциальной информации администрацией против "неудобных" родителей. В дальнейшем я вела аудиозапись собраний. После моего обращение к заведующей по поводу нарушения воспитателем должностной инструкции началась групповая травля меня и моего ребенка со стороны родителей и воспитателей", - рассказала женщина.

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Публикация пострадавшей мамы в Facebook Скриншот

Публикация пострадавшей мамы в Facebook Скриншот

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