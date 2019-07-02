В селе Миролюбовка Пятихатского района Днепропетровской области пропала 13-летняя девочка.

Инна Дубик 2005 года рождения 23 июня вышла в магазин и не вернулась. Об этом сообщила Алена Компаниец на своей странице в Facebook.

"Прошу помочь в поиске малолетнего ребенка! Ребенок — Дубик Инна, 2005 года рождения, еще 23 июня около 14.00 часов ушла в магазин из дома по месту жительства в с. Миролюбовка Пятихатского района, и до настоящего времени домой не вернулась. Мать ребенка Дубик Татьяна Александровна только 29 июня обратилась с заявлением об исчезновении дочери в Пятихатское районное отделение полиции, до этого мать самостоятельно искала свою дочь Инну", — написала Компаниец.

Приметы девочки: худощавого телосложения, рост 150 см, волосы светло-русые по плечи, была одета в черные шорты, черную футболку и розовые шлепанцы. Особые приметы: шрамы от фурункулов на обеих ногах от стоп до коленных суставов.

К поискам девочки присоединились волонтеры из Кривого Рога, кинологи с поисковой собакой, а также местные жители села Миролюбовка, пишет Татьяна Карнаух на странице в Facebook.

"Волонтеры в составе 10 человек, в том числе кинологи с поисковой собакой, с 7:00 совместно с подразделением МЧС и местными жителями отработали территорию поселка Миролюбовка Пятихатского района. По поступившей информации, ребенок находится в городе Желтые Воды. С 11:00 волонтеры группы обошли город. На этот час в городе продолжает работать полиция. Любую информацию о пропавшей предоставлять по телефону горячей линии группы поиска пропавших детей "Поиск-КР" 097-543-30-30", – написала Карнаух.

Поиски девочки продолжаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре полиция задержала мужчину-похитителя ребенка.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!