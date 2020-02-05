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7 февраля • обновлено в 07:43
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Алина Рашевская

Маленький школьник попал под колеса авто в Днепре. Фото и видео

1.7т
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В Днепре 5 февраля на улице Орловской автомобиль Chevrolet совершил наезд на мальчика.

Авария произошла возле УВК №59. Легковушка задела ребенка на пешеходном переходе, сообщает Информатор.

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По словам матери пострадавшего, он направлялся в школу. Перед тем, как начать движение по "зебре", ребенок приостановился. Убедившись, что автомобили его пропускают, пешеход вышел на проезжую часть. Одновременно с ним сдвинулась с места и водительница Chevrolet.

Маленький школьник попал под колеса авто в Днепре

Маленький школьник попал под колеса авто в Днепре

ru.sputniknews.kz

В результате столкновения мальчик получил несколько ссадин. На месте происшествия медики оказали ему первичную помощь. В дальнейшей госпитализации необходимости не было.

Также известно, что между матерью ребенка и мужем водительницы Chevrolet возник конфликт, который чуть не перерос в драку. В ситуации разбирались правоохранители.

Школьник попал под колеса авто в Днепре

Школьник попал под колеса авто в Днепре

Информатор

Школьник попал под колеса авто в Днепре

Школьник попал под колеса авто в Днепре

Информатор

Школьник попал под колеса авто в Днепре

Школьник попал под колеса авто в Днепре

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре 4 февраля на проспекте Пушкина взорвался автомобиль Hyundai Sonata. В момент инцидента в салоне находился водитель.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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