Маленький школьник попал под колеса авто в Днепре. Фото и видео

В Днепре 5 февраля на улице Орловской автомобиль Chevrolet совершил наезд на мальчика.

Авария произошла возле УВК №59. Легковушка задела ребенка на пешеходном переходе, сообщает Информатор.

По словам матери пострадавшего, он направлялся в школу. Перед тем, как начать движение по "зебре", ребенок приостановился. Убедившись, что автомобили его пропускают, пешеход вышел на проезжую часть. Одновременно с ним сдвинулась с места и водительница Chevrolet.

Маленький школьник попал под колеса авто в Днепре ru.sputniknews.kz

В результате столкновения мальчик получил несколько ссадин. На месте происшествия медики оказали ему первичную помощь. В дальнейшей госпитализации необходимости не было.

Также известно, что между матерью ребенка и мужем водительницы Chevrolet возник конфликт, который чуть не перерос в драку. В ситуации разбирались правоохранители.

Школьник попал под колеса авто в Днепре Информатор

Школьник попал под колеса авто в Днепре Информатор

Школьник попал под колеса авто в Днепре Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре 4 февраля на проспекте Пушкина взорвался автомобиль Hyundai Sonata. В момент инцидента в салоне находился водитель.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!