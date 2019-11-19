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19 ноября • обновлено в 09:56
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Люди спаслись чудом! В Днепре произошло жуткое ДТП по сценарию Зайцевой. Видео

2.2т
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В Днепре 18 ноября на перекрестке улиц Образцова и Калиновой случилось страшное ДТП, которое по своему "сценарию" напомнило аварию, устроенную Еленой Зайцевой и Геннадием Дроновым в Харькове.

От удара одну из машин вынесло на тротуар, едва не зацепив пешеходов. Момент аварии, зафиксированный камерами Ситуационного центра Днепра, опубликовали на странице "Днепр оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Днепре произошло жуткое ДТП по сценарию Зайцевой

В Днепре произошло жуткое ДТП по сценарию Зайцевой

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Столкновение легковых автомобилей произошло на проблемном перекрестке. В результате одну из машин откинуло на обочину. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал.

Отмечается, что на месте происшествия работали полиция и эвакуатор.

Люди спаслись чудом! В Днепре произошло жуткое ДТП по сценарию Зайцевой. Видео

Скриншот

Люди спаслись чудом! В Днепре произошло жуткое ДТП по сценарию Зайцевой. Видео

Скриншот

По словам местных жителей, на этом участке подобные случаи – частое явление.

"На этом перекрёстке очень странный режим работы светофора. Для пешеходов 12 секунд на пересечение Образцова и всего 20 секунд для пересечения Калиновой, а для машин – 100 секунд для проезда по Калиновой. Автомобили на повороте с Образцова постоянно нарушают, стараясь проскочить перед людьми – если не успеют повернуть, будут еще 100 секунд ждать. А за эти 100 секунд пешеходов собирается очень много", – рассказала днепрянка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в центре Харькова произошло страшное ДТП – внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В результате аварии 5 человек погибли, еще 6 получили травмы различной степени тяжести.

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Автор
Алина Рашевская Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
авария ДТП авто
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