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24 ноября • обновлено в 11:28
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/ Происшествия

"Люди! Очнитесь!" Вопиющий случай на дороге в Днепре взорвал сеть

4.2т
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22 ноября на пешеходном переходе женщина сбила мужчину, переехав ему руки. После - скрылась с места события.

Подробнее о ситуации расскажет OBOZREVATEL.

На Парусе женщина сбила мужчину и скрылась

На Парусе женщина сбила мужчину и скрылась

unian.net

В социальных сетях разгорелось массовое обсуждение ситуации, которая произошла 22 ноября на ж\м Парус: женщина сбила мужчину на пешеходном переходе и скрылась с места происшествия.

"Сегодня в районе с 17:45 до 18:00, на перекрестке возле АТБ ( на ул. Метростроевской, 12) переехали автомобилем мужчину. Я с маленьким ребенком была в этот момент рядом, в 2-х метрах от пострадавшего. Мужчина был болен ( по внешнему виду однозначно психическое расстройство, не наркозависимый и не алкоголик). Он шел рядом с нами. В один момент он упал на дорогу, и автомобиль переехал ему по рукам. Женщина лет 40- водитель авто, остановилась и вышла с вопросом: вызывать скорую или полицию? Я сказала:сначала скорую, т.к. мужчина лежал на дороге, и было видно, что у него переломаны руки. И тут ШОК!!! Водитель села и уехала!" - поделилась свидетель происшествия Наталья.
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Но на этом неприятности не закончились. Как сообщает женщина-очевидец, пострадавшему никто не хотел помогать и вызвать скорую. По словам женщины, даже полиция развернулась и уехала в другом направлении:

"Пострадавший мужчина лег на бордюр, я одела ему капюшон и пошла с ребенком быстро домой, чтобы вызвать скорую. На перекрестке увидела патрульную полицию, обрадовалась, что помогут, но...они развернулись и просто уехали в другом направлении. Уехали, не подъехав к лежащему у дороги на асфальте мужчине!!! Как? Это их не касается совершенно??? Я пришла домой и позвонила на 103. Оказалось, что так никто!!! и не вызвал скорую! От меня заявление не приняли, так как на тот момент я не находилась рядом с пострадавшим."

Наталья подытожила, что пострадавший мужчина с переломами рук самостоятельно ушел с места событий, так и не дождавшись помощи. Свидетели-продавцы из ближайших магазинов сообщили, что полиция и скорая так и не приехали на вызов.

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Ситуация взорвала соцсети

Ситуация взорвала соцсети

Актив ж/м Парус (Днепр)

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что под Днепром пьяный водитель насмерть сбил пешехода.

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Автор
Яна Коваль
Место
Украина Днепр
Теги
ДТП полиция скорая помощь новости
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Обоз! Куди дівся тільки що написаний коментарій? Повторюю: Невже створені гарячі лінії куди високопосадовці телефонують ментам, швидкій, та інш. і кажуть як робити? (чим меньше населений пункт тим швидше уві місцеві чини опиняться у одній лазні) Авто та винуватицю вже ідентифікували? Чия це цяця?
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Тобто вже створені полуофіційні, але обов'язкові для виконання ментами/швидкою/та ін. гарячі лінії, куди "впливові" падлюки телефонують і кажуть як робити. Авто та винуватицю вже ідентифікували? Чия вона цяця?
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