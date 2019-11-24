"Люди! Очнитесь!" Вопиющий случай на дороге в Днепре взорвал сеть

22 ноября на пешеходном переходе женщина сбила мужчину, переехав ему руки. После - скрылась с места события.

Подробнее о ситуации расскажет OBOZREVATEL.

На Парусе женщина сбила мужчину и скрылась unian.net

В социальных сетях разгорелось массовое обсуждение ситуации, которая произошла 22 ноября на ж\м Парус: женщина сбила мужчину на пешеходном переходе и скрылась с места происшествия.

"Сегодня в районе с 17:45 до 18:00, на перекрестке возле АТБ ( на ул. Метростроевской, 12) переехали автомобилем мужчину. Я с маленьким ребенком была в этот момент рядом, в 2-х метрах от пострадавшего. Мужчина был болен ( по внешнему виду однозначно психическое расстройство, не наркозависимый и не алкоголик). Он шел рядом с нами. В один момент он упал на дорогу, и автомобиль переехал ему по рукам. Женщина лет 40- водитель авто, остановилась и вышла с вопросом: вызывать скорую или полицию? Я сказала:сначала скорую, т.к. мужчина лежал на дороге, и было видно, что у него переломаны руки. И тут ШОК!!! Водитель села и уехала!" - поделилась свидетель происшествия Наталья.

Но на этом неприятности не закончились. Как сообщает женщина-очевидец, пострадавшему никто не хотел помогать и вызвать скорую. По словам женщины, даже полиция развернулась и уехала в другом направлении:

"Пострадавший мужчина лег на бордюр, я одела ему капюшон и пошла с ребенком быстро домой, чтобы вызвать скорую. На перекрестке увидела патрульную полицию, обрадовалась, что помогут, но...они развернулись и просто уехали в другом направлении. Уехали, не подъехав к лежащему у дороги на асфальте мужчине!!! Как? Это их не касается совершенно??? Я пришла домой и позвонила на 103. Оказалось, что так никто!!! и не вызвал скорую! От меня заявление не приняли, так как на тот момент я не находилась рядом с пострадавшим."

Наталья подытожила, что пострадавший мужчина с переломами рук самостоятельно ушел с места событий, так и не дождавшись помощи. Свидетели-продавцы из ближайших магазинов сообщили, что полиция и скорая так и не приехали на вызов.

Ситуация взорвала соцсети Актив ж/м Парус (Днепр)

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что под Днепром пьяный водитель насмерть сбил пешехода.

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