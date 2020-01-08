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8 января • обновлено в 13:06
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/ Происшествия

Людей вырезали из авто: в Днепре легковушка влетела под фуру. Фото и видео

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В среду, 8 января, автомобиль "Таврия" на большой скорости влетел под фуру. ДТП произошло на улице Данилы Галицкого в Днепре.

Водитель не справился с управлением и влетел в припаркованный грузовик. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В результате столкновения больше всего пострадал пассажир легковушки, его госпитализировали. Водителю "Таврии" оказали помощь на месте происшествия.

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ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

Из-за сильного удара машина буквально распалась на части. Правоохранители начали устанавливать детали ДТП.

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в под Днепром автобус с людьми попал в смертельное ДТП. В городе Никополь утром 8 января столкнулись автобус "Икарус" и два легковых автомобиля.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
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