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7 января • обновлено в 10:45
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София Ковнир

Людей спасали через балкон: на Днепропетровщине вспыхнул пожар в квартире

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В Павлограде Днепропетровской области 7 января загорелась двухкомнатная квартира.

Пожар вспыхнул по улице Героев Украины в 5:17, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Пожар в Павлограде

Пожар в Павлограде

mrpl.city

На место происшествия прибыли спасатели и установили, что пожар возник в двухкомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома.

Пожар в Павлограде

Пожар в Павлограде

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Так, с помощью автолестницы через балкон были спасены женщина и двое мужчин.

Отметим, что во время пожара уничтожены вещи домашнего обихода и мебель на площади 15 кв. метров.

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Пожар в Павлограде

Пожар в Павлограде

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Спасатели локализировали пожар в 5:43 и ликвидировали в 6:15.

Как сообщал OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре на улице Орловская загорелась квартира в девятиэтажном жилом доме. Спасатели эвакуировали из верхних этажей задымленного дома 14 человек, из которых 4 ребенка.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Теги
спасение пожар
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