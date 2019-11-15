Лужи крови: в Кривом Роге произошел смертельный конфликт между мужчинами

В Кривом Роге Днепропетровской области задержали мужчину, который смертельно ранил своего знакомого.
Так, во время употребления алкоголя между мужчинами произошел конфликт, сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.
Мужчина смертельно ранил знакомого
Новороссия
В результате 41-летний криворожанин схватил кухонный нож и ударил 25-летнего оппонента в ногу.
После полученного ранения пострадавший потерял много крови и умер.
Кухонный нож
Пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области
Полицейские задержали убийцу и выясняют все обстоятельства.
Отметим, что злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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