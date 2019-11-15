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15 ноября • обновлено в 14:37
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Лужи крови: в Кривом Роге произошел смертельный конфликт между мужчинами

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В Кривом Роге Днепропетровской области задержали мужчину, который смертельно ранил своего знакомого.

Так, во время употребления алкоголя между мужчинами произошел конфликт, сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

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Мужчина смертельно ранил знакомого

Мужчина смертельно ранил знакомого

Новороссия

В результате 41-летний криворожанин схватил кухонный нож и ударил 25-летнего оппонента в ногу.

После полученного ранения пострадавший потерял много крови и умер.

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Кухонный нож

Кухонный нож

Пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области

Полицейские задержали убийцу и выясняют все обстоятельства.

Отметим, что злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Новомосковске 21-летний парень до смерти избил 19-летнюю девушку.

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Автор
София Ковнир София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
убийство
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