Лужи крови: в Кривом Роге 17-летнего парня обвинили в изнасиловании женщины

В Кривом Роге Днепропетровской области 17-летний парень изнасиловал пенсионерку.
Женщина потеряла много крови и попала в реанимацию. Но как утверждает парень, интимные отношения были по обоюдному согласию. Об этом сообщает 9 канал (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Подросток изнасиловал пенсионерку
Качканарский рабочий
66-летнюю пенсионерку обнаружил сосед, когда та сидела под деревом в луже крови. Женщина находилась в шоковом состоянии и не ориентировалась на окружающих.
На место происшествия прибыла полиция и скорая помощь.
На операционный стол пострадавшая попала в состоянии комы, но врачи дали утешительный прогноз. Сейчас ее состояние оценивается как средней тяжести.
Придя в себя, пенсионерка заявила, что на поляне возле реки ее изнасиловал 17-летний знакомый парень.
Как утверждают свидетели, накануне события 66-летнюю женщину видели в компании парня в нетрезвом состоянии.
Отметим, что полиция по факту изнасилования открыла уголовное дело. Но пока только по факту, так как парень, на которого указывает пострадавшая, может быть и непричастным к преступлению.
Из достоверных источников журналистам стало известно, что подросток отрицает факт изнасилования, но подтверждает, что интимные отношения с 66-летней пенсионеркой были, но по обоюдному согласию.
Правоохранительные органы проводят следственные действия и выясняют все обстоятельства.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области отчим изнасиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы.
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