Лужа крови на полу: в Днепре расследуют загадочную смерть мужчины

В Днепре 20 ноября по возвращении домой мужчина обнаружил бездыханное тело своего сына.

В тот же день бесследно исчез младший брат умершего. Об этом сообщает Информатор.

В Днепре расследуют загадочную смерть мужчины Вести Воронеж

По предварительной информации, в день трагедии отец целый день отсутствовал дома, будучи занятым делами в городе. На хозяйстве остались два его сына — 1979-го и 1972-го годов рождения. Вернувшись домой, мужчина увидел окровавленное тело старшего сына без каких-либо признаков жизни. Второго сына он не нашел.

На место сразу же вызвали полицию. Помещение и ближайшие окрестности обыскали кинологи со служебной собакой, однако каких-либо улик так и не нашли. По неподтвержденной информации, смерть произошла в результате огнестрельного ранения.

Правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего, в том числе и убийство.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром мужчина "случайно" убил родного брата. Между родственниками произошла драка, в ходе которой один из них получил несовместимые с жизнью травмы. Оба мужчины находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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