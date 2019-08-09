Ломилась назад и не давала ехать: под Днепром пьяная пассажирка устроила скандал в автобусе. Видео

В Никополе женщина в нетрезвом состоянии пыталась сорвать работу маршрутного такси.

Водителю автобуса пришлось вытолкать пассажирку из салона. Об этом сообщили Татьяна Канни-Бродская в группе "Типичный Никополь" в Facebook.

В Никополе пьяная пассажирка устроила скандал в автобусе http://gazeta.zp.ua

"Водитель буквально вытянул из маршрутки пьяную женщину, которая отказывалась садиться либо выходить. Более того, она продолжала ломиться обратно, не давая автобусу уехать, пассажирам пришлось самим закрывать дверь, пока водитель загораживал собой проход", - рассказала очевидица.

Как отметили в комментариях под публикацией, инцидент произошел на маршруте № 6А.

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