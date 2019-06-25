ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Происшествия

Лицо сгорело, перебитые кости: в Днепре спасают бойца ВСУ

1.2тЧитать материал на украинском

Врачи Днепропетровской областной больницы им. Мечникова борются за жизнь 35-летнего солдата Вооруженных сил Украины Александра.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главврач больницы Сергей Рыженко. По его словам, мужчина родом из Черкасс, 23 июня боец получил минно-взрывное ранение возле Марьинки Донецкой области.

"Крайне тяжелый. Лицо сгорело, размозженный правый глаз. С тяжелой контузией, перебитыми костями рук, десятками осколочных ранений доставлен в Мечникова. ИВЛ. Третьи сутки борьба за жизнь. Сегодня с утра положительная динамика. Снижаем дозы препаратов, поддерживающих жизненные функции", – написал Рыженко.

Боец ВСУ

Боец ВСУ

Facebook Сергея Рыженко

Новости
"Сделал вдох – пора жениться": история спасения раненого бойца ВСУ получила продолжение

Он добавил, что воину необходимы операции травматологов, нейрохирургов, лор и челюстно-лицевых хирургов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июня тяжело раненый боец ВСУ Александр Беспалов расписался и обвенчался со своей невестой Анной в реанимации больницы им. Мечникова в Днепре.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персона
Сергей Рыженко
Место
УкраинаДнепр
Тег
Вооруженные силы Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
8
Смешно
0
Интересно
9
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
DS Sergey
DS Sergey
Сами мины повтыкали и сам от них страдают, хомо идиотос!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel