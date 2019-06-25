Лицо сгорело, перебитые кости: в Днепре спасают бойца ВСУ

Врачи Днепропетровской областной больницы им. Мечникова борются за жизнь 35-летнего солдата Вооруженных сил Украины Александра.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главврач больницы Сергей Рыженко. По его словам, мужчина родом из Черкасс, 23 июня боец получил минно-взрывное ранение возле Марьинки Донецкой области.

"Крайне тяжелый. Лицо сгорело, размозженный правый глаз. С тяжелой контузией, перебитыми костями рук, десятками осколочных ранений доставлен в Мечникова. ИВЛ. Третьи сутки борьба за жизнь. Сегодня с утра положительная динамика. Снижаем дозы препаратов, поддерживающих жизненные функции", – написал Рыженко.

Боец ВСУ Facebook Сергея Рыженко

Он добавил, что воину необходимы операции травматологов, нейрохирургов, лор и челюстно-лицевых хирургов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июня тяжело раненый боец ВСУ Александр Беспалов расписался и обвенчался со своей невестой Анной в реанимации больницы им. Мечникова в Днепре.

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