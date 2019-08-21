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Лишился зубов: в Днепре мопедист угодил под авто. Видео

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В Днепре 20 августа водитель мопеда попал под "Москвич".

ДТП произошло на улице Марии Лисиченко около 21:00. Об этом сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Днепре мопедист угодил под колеса легковушки

В Днепре мопедист угодил под колеса легковушки

Информатор

Новости
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Известно, что мопед двигался в сторону "Березинки". Пытаясь объехать маршрутку, водитель двухколесную выехал в левый ряд, где в это время ехал "Москвич". Мопедист не успел затормозить и угодил под колеса авто.

При падении мужчина получил травму ноги, а также лишился нескольких зубов.

Мужчину госпитализировали в городскую больницу №6.

Детали происшествия выясняли правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге обстреляли троллейбус с пассажирами. В момент обстрела в салоне находились пассажиры. Злоумышленники несколько раз выстрелили в троллейбус, следующий по маршруту №9.

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Место
Украина Днепр
Теги
ДТП авария получил травму
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