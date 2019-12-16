Лежала в подъезде: в Кривом Роге бросили новорожденного

В Кривом Роге Днепопетровской области местная жительница обнаружила младенца в подъезде дома.

Ребенок был укутан в женские вещи. Об этом сообщает сайт 0564.ua со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел в воскресенье, 15 декабря, в Металлургическом районе. По информации издания, новорожденного ребенка "скорая" забрала в роддом.

О состоянии девочки пока ничего не известно. В полиции начали искать мать, которая бросила ребенка.

В Кривом Роге бросили новорожденного korrespondent.net

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге Днепропетровской области женщина травмировалась из-за неисправности в скоростном трамвае. "Скорая", приехавшая на вызов, бросила пострадавшую из-за отказа раздеться.

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