Лежала в подъезде: в Кривом Роге бросили новорожденного

В Кривом Роге Днепопетровской области местная жительница обнаружила младенца в подъезде дома.
Ребенок был укутан в женские вещи. Об этом сообщает сайт 0564.ua со ссылкой на собственные источники.
Инцидент произошел в воскресенье, 15 декабря, в Металлургическом районе. По информации издания, новорожденного ребенка "скорая" забрала в роддом.
О состоянии девочки пока ничего не известно. В полиции начали искать мать, которая бросила ребенка.
В Кривом Роге бросили новорожденного
korrespondent.net
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге Днепропетровской области женщина травмировалась из-за неисправности в скоростном трамвае. "Скорая", приехавшая на вызов, бросила пострадавшую из-за отказа раздеться.
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