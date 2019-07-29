Лежала на пешеходном переходе: в Днепре подложили боевую гранату. Фото

Утром 29 июля на проспекте Свободы в Днепре обнаружили гранату Ф-1.

Боеприпас лежал на пешеходном переходе. Об этом сообщает Информатор.

О наличии гранаты на проезжей части неизвестный анонимно сообщил в полицию около 8 утра. На место выехали правоохранители и взрывотехники.

В Днепре нашли гранату Информатор

Посреди дороги на проспекте оказалась ручная противопехотная оборонительная граната, предназначенная для поражения живой силы в оборонительном бою.

Она была обмотана скотчем и леской.

Боеприпас лежал на пешеходном переходе Информатор

Боеприпас убрали с дороги, жизни и здоровью людей ничего не угрожает. На месте происшествия работает следователь.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский внезапно "переименовал" Днепропетровскую область: фото нового конфуза.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!