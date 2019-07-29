Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Происшествия

Лежала на пешеходном переходе: в Днепре подложили боевую гранату. Фото

525 Читать материал на украинском

Утром 29 июля на проспекте Свободы в Днепре обнаружили гранату Ф-1.

Боеприпас лежал на пешеходном переходе. Об этом сообщает Информатор.

О наличии гранаты на проезжей части неизвестный анонимно сообщил в полицию около 8 утра. На место выехали правоохранители и взрывотехники.

В Днепре нашли гранату

В Днепре нашли гранату

Информатор

Посреди дороги на проспекте оказалась ручная противопехотная оборонительная граната, предназначенная для поражения живой силы в оборонительном бою.

Новости
Девушка подорвалась на гранате: появились детали мощного взрыва под Киевом

Она была обмотана скотчем и леской.

Боеприпас лежал на пешеходном переходе

Боеприпас лежал на пешеходном переходе

Информатор

Боеприпас убрали с дороги, жизни и здоровью людей ничего не угрожает. На месте происшествия работает следователь.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский внезапно "переименовал" Днепропетровскую область: фото нового конфуза.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина Днепр
Теги
граната Днепр полиция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel