Лежала на пешеходном переходе: в Днепре подложили боевую гранату. Фото

Утром 29 июля на проспекте Свободы в Днепре обнаружили гранату Ф-1.
Боеприпас лежал на пешеходном переходе. Об этом сообщает Информатор.
О наличии гранаты на проезжей части неизвестный анонимно сообщил в полицию около 8 утра. На место выехали правоохранители и взрывотехники.
В Днепре нашли гранату
Информатор
Посреди дороги на проспекте оказалась ручная противопехотная оборонительная граната, предназначенная для поражения живой силы в оборонительном бою.
Она была обмотана скотчем и леской.
Боеприпас лежал на пешеходном переходе
Информатор
Боеприпас убрали с дороги, жизни и здоровью людей ничего не угрожает. На месте происшествия работает следователь.
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