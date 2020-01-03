Лежал, замотанный в тряпку: в Днепре на свалке нашли пакет с мёртвым младенцем

В Днепре 3 января на мусорном полигоне "Правобережный" нашли мертвого младенца.

Пакет с телом ребенка обнаружили среди груды отходов. Об этом сообщает Информатор.

В Днепре на свалке нашли пакет с мёртвым младенцем UDF.BY

Как стало известно, находку обнаружил работник полигона. Скорее всего, на свалку тело доставила мусорная машина. Младенец был замотан в тряпку и помещен в пакет.

На место вызвали "скорую помощь", однако спасать малыша было слишком поздно - он не подавал каких-либо признаков жизни. Точную причину смерти покажет судмедэкспертиза.

На данный момент на полигоне работают оперативно-следственная группа полиции, специалист бюро судебно-медицинской экспертизы и сотрудники розыска. Официальная информация касательно случившегося появится позже.

В Днепре на свалке нашли пакет с мёртвым младенцем Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на автодороге вблизи села Бразолово Юрьевского района Днепропетровской области 1 января случилось страшное дорожно-транспортное происшествие. Так, машину бросило в кювет и водитель погиб на месте.

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