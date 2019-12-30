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30 декабря • обновлено в 12:31
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Лежал весь в крови: в Кривом Роге зверски убили охранника. Фото 18+

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В Кривом Роге Днепропетровской области 30 декабря на рынке "Юбилейный" обнаружили труп мужчины.

Умершим оказался сторож, который работал в ночную смену. Об этом сообщает Первый городской.

В Кривом Роге зверски убили охранника

В Кривом Роге зверски убили охранника

media.az

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Рано утром о находке в полицию сообщил прохожий. По приезде на территории рынка правоохранители обнаружили окровавленного мужчину, который не подавал никаких признаков жизни. Медики "скорой помощи" констатировали смерть неизвестного. Скорее всего, он скончался от тяжелых телесных повреждений.

Осмотрев местность, полицейские выяснили, что несколько торговых ролетов вскрыты, а весь товар в них разбросан. Умершим оказался сторож, который работал в ночную смену.

Внимание! Фото 18+

В Кривом Роге зверски убили мужчину

В Кривом Роге зверски убили мужчину

Первый городской

В Кривом Роге зверски убили мужчину

В Кривом Роге зверски убили мужчину

Первый городской

В Кривом Роге зверски убили мужчину

В Кривом Роге зверски убили мужчину

Первый городской

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на улице Любарского прохожие нашли мужчину, лежащего на земле без каких-либо признаков жизни. На теле мужчины было множество ссадин, синяков, а на лице – раны и гематомы.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Кривой Рог
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