Лежал без сознания: под Днепром мужчина едва не сгорел в собственной квартире

В городе Вольногорске Днепропетровской области 13 декабря загорелась квартира.

На момент возгорания в помещении находился владелец. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Под Днепром мужчина едва не сгорел в собственной квартире ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения "101" около 17:10. На место происшествия сразу же выехала дежурная бригада спасателей.

Пожарным удалось проникнуть в квартиру, срезав входную дверь при помощи бензореза. На полу сотрудники ГСЧС обнаружили мужчину без сознания.

Потерпевшего сразу же госпитализировали в больницу, а пожарные продолжили борьбу с огнем.

Под Днепром мужчина едва не сгорел в собственной квартире ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Под Днепром мужчина едва не сгорел в собственной квартире ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Под Днепром мужчина едва не сгорел в собственной квартире ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге загорелся лицей с 800 учениками внутри. Пожар возник из-за из-за короткого замыкания в щитовой.

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